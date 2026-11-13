Реабілітолога затримали в приміщенні госпіталю після одержання грошей

Личаківський районний суд Львова виніс вирок фізичному терапевту відділення реабілітації КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи» Нікіті Андрєєву, який вимагав 80 тис. грн хабаря у 18-річного онука свого пацієнта за проведення курсу реабілітації. Реабілітолога визнали винним у хабарництві та призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, фізичний терапевт Нікіта Андрєєв упродовж січня-лютого 2026 року вимагав та одержав 80 тис. грн від онука пацієнта госпіталю за послуги щодо реабілітації після перелому стегнової кістки. Реабілітолога затримали правоохоронці 3 лютого в приміщенні госпіталю після одержання грошей.

У суді обвинувачений свою вину заперечив. Заявив, що дружина пацієнта звернулася до нього про те, щоб чоловік пройшов курс реабілітації приватно, оскільки не мав скерування, що унеможливлювало надання безоплатної послуги. Також Нікіта Андрєєв заявив, що мав намір внести одержані гроші у термінал як оплату за платні послуги на користь медичного закладу, однак не встиг цього зробити, бо був затриманий.

На думку суду, такі покази обвинуваченого спрямовані на уникнення кримінальної відповідальності. Адже для проведення реабілітації його залучив хірург госпіталю, і таке залучення та проведення реабілітації відбувається безоплатно, тобто з пацієнта не стягується будь-яка додаткова плата.

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У процесі розслідування статтю обвинувачення перекваліфікували із ч. 3 ст. 368 на ч. 4 ст. 354 ККУ.

Суддя Володимир Мармаш визнав Нікіту Андрєєва винним у в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 4 ст. 354 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну.