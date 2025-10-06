Олег Очеретько отримав шанс знову зіграти за «синьо-жовтих»

Головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав до національної команди півзахисника «Шахтаря» Олега Очеретька. повідомляє офіційний сайт УАФ. 22-річний хавбек, який минулого сезону феєрив у львівських «Карпатах», замінить гравця турецького «Трабзонспора» Олександра Зубкова, що отримав травму.

Очеретько перебував у резервному списку «синьо-жовтих». У поточному сезоні він провів за Шахтар 16 матчів, результативними діями не відзначався.

Раніше стало відомо, що через ушкодження національній команді не допоможе Олександр Зінченко. Також під питанням участь у жовтневих матчах Віктора Циганкова, на заміну якому було довикликано Владислава Велетня.

Нагадаємо, 10 жовтня збірна України зіграє на виїзді проти Ісландії, а 13 жовтня – прийматиме Азербайджан. Після 2-х турів підопічні Реброва ділять з азербайджанцями 3-4 сходинки групи D, маючи по одному очку. У Франції 6 пунктів, ісландці набрали 3 бали.