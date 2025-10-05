Збірна України довикликала на жовтневі матчі відбору ЧС-2026 дебютанта з «Полісся»
Тренерський штаб «синьо-жовтих» вирішив підстрахувати проблемну позицію через травму Віктора Циганкова
До теми
- Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану ZAXID.NET
- Збірна України з футболу зазнала серйозної втрати перед ключовими матчами відбору ЧС-2026 ZAXID.NET
-
Переможець Ліги Європи, якому Коломойський підпсував карʼєру.
Цікаві факти про Євгена Коноплянку, які ви могли не знати ZAXID.NET
Головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав до національної команди півзахисника Владислава Велетня, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Для 23-річного гравця «Полісся» це запрошення до головної команди країни стало дебютним. До цього він зіграв сім матчів за олімпійську збірну, зокрема один на Іграх-2024 у Парижі, у яких відзначився двома голами й асистами. Також провів шість поєдинків за молодіжку, де забив один м’яч й віддав одну гольову передачу.
До слова, сезон 2025/26 Велетень розпочинав у «Колосі», однак наприкінці серпня перейшов до «Полісся» за 430 тисяч євро. В доробку вінгера дев'ять матчів та два голи у всіх турнірах.
Нагадаємо, 10 жовтня збірна України зіграє на виїзді проти Ісландії, а 13 жовтня – прийматиме Азербайджан. Після 2-х турів підопічні Реброва ділять з азербайджанцями 3-4 сходинки групи D, маючи по одному очку. У Франції 6 пунктів, ісландці набрали 3 бали.