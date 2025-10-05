Владислав Велетень отримав виклик у головну команду країни

Головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав до національної команди півзахисника Владислава Велетня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Для 23-річного гравця «Полісся» це запрошення до головної команди країни стало дебютним. До цього він зіграв сім матчів за олімпійську збірну, зокрема один на Іграх-2024 у Парижі, у яких відзначився двома голами й асистами. Також провів шість поєдинків за молодіжку, де забив один м’яч й віддав одну гольову передачу.

До слова, сезон 2025/26 Велетень розпочинав у «Колосі», однак наприкінці серпня перейшов до «Полісся» за 430 тисяч євро. В доробку вінгера дев'ять матчів та два голи у всіх турнірах.

Нагадаємо, 10 жовтня збірна України зіграє на виїзді проти Ісландії, а 13 жовтня – прийматиме Азербайджан. Після 2-х турів підопічні Реброва ділять з азербайджанцями 3-4 сходинки групи D, маючи по одному очку. У Франції 6 пунктів, ісландці набрали 3 бали.