Речник ГПУ прокоментував нову частину журналістського розслідування Bihus.info

СуспільствоВолодимир Пиріг, 12 березня4090

До теми

Речник Генеральної прокуратури заперечив інформацію з розслідування Bihus.info щодо хабарів за закриття чи затягування справ щодо розкрадання в оборонній сфері. Про це сказано у його коментарі, опублікованому у вівторок, 12 березня.

Лисенко заявив, що в ГПУ розслідується лише одне провадження, в рамках якого закон дає можливість прокуратурі розслідувати некорупційні злочини.

«Відповідно, було два напрямки розслідування. Перший – шахрайство. Цей епізод в суді з 2018 року. На лаві підсудних перебуває, зокрема, і співробітник СБУ, який згадується в розмовах із фігурантом розслідування – [Андрієм] Рогозою», – повідомив прес-секретар Генпрокуратури.

За його словами, другий епізод стосується несплати податків: «оголошена підозра, стягнута чимала сума недоїмки до держбюджету».

«Тому всі розмови про хабарі для закриття чи затягування справи з боку ГПУ не відповідають дійсності», – заявив прес-секретар ГПУ.

Щодо корупційної складової, то Лисенко зазначив, що розкрадання чи корупційні дії посадових осіб «Укроборонпрому» – виключна підслідність НАБУ.

«Наразі триває службова перевірка з використанням детектора брехні щодо обставин можливого «зливу» матеріалів провадження», – додав він.

Нагадаємо, в четвертій частині розслідування Bihus.info йшлося про те, що всі слідчі органи, які мали б розслідувати розкрадання в оборонному секторі, знали про нього. Журналісти стверджують, що у Генпрокуратурі, Військовій прокуратурі, Службі безпеки, Державній фіскальній службі та Національному антикорупційному бюро неодноразово відкривали кримінальні провадження, але закривали їх за хабарі.

За матеріалами журналістських розслідувань Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Журналісти розкрили схему розкрадання 250 млн грн на ремонті військової техніки ZAXID.NET
Оточення Порошенка перепродало «Укроборонпрому» висотоміри вартістю $85 тис. за $580 тис. ZAXID.NET
Генпрокуратура та СБУ брали хабарі від учасників афери з «Укроборонпромом» ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук