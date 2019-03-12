Речник ГПУ прокоментував нову частину журналістського розслідування Bihus.info

Речник Генеральної прокуратури заперечив інформацію з розслідування Bihus.info щодо хабарів за закриття чи затягування справ щодо розкрадання в оборонній сфері. Про це сказано у його коментарі, опублікованому у вівторок, 12 березня.

Лисенко заявив, що в ГПУ розслідується лише одне провадження, в рамках якого закон дає можливість прокуратурі розслідувати некорупційні злочини.

«Відповідно, було два напрямки розслідування. Перший – шахрайство. Цей епізод в суді з 2018 року. На лаві підсудних перебуває, зокрема, і співробітник СБУ, який згадується в розмовах із фігурантом розслідування – [Андрієм] Рогозою», – повідомив прес-секретар Генпрокуратури.

За його словами, другий епізод стосується несплати податків: «оголошена підозра, стягнута чимала сума недоїмки до держбюджету».

«Тому всі розмови про хабарі для закриття чи затягування справи з боку ГПУ не відповідають дійсності», – заявив прес-секретар ГПУ.

Щодо корупційної складової, то Лисенко зазначив, що розкрадання чи корупційні дії посадових осіб «Укроборонпрому» – виключна підслідність НАБУ.

«Наразі триває службова перевірка з використанням детектора брехні щодо обставин можливого «зливу» матеріалів провадження», – додав він.

Нагадаємо, в четвертій частині розслідування Bihus.info йшлося про те, що всі слідчі органи, які мали б розслідувати розкрадання в оборонному секторі, знали про нього. Журналісти стверджують, що у Генпрокуратурі, Військовій прокуратурі, Службі безпеки, Державній фіскальній службі та Національному антикорупційному бюро неодноразово відкривали кримінальні провадження, але закривали їх за хабарі.

За матеріалами журналістських розслідувань Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.