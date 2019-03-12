ДБР відкрило кримінальне провадження після розслідування журналістів Bihus.Info

Державне бюро розслідувань України (ДБР) розпочало досудове розслідування кримінального провадження за матеріалами журналістського розслідування щодо масштабних розкрадань в оборонній галузі.

Про це перший заступник директора ДБР Ольга Варченко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Зі змісту журналістського розслідування випливає, що група осіб за попередньою змовою вела розмови про можливу підготовку і передачу грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди посадових осіб правоохоронних органів за вирішення питання щодо непроведення досудового розслідування і непритягнення їх до кримінальної відповідальності», - написала Варченко.

У разі доведення провини, посадовим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Нагадаємо, що за матеріалами журналістів Bihus.Info, раніше кримінальні провадження відкрило НАБУ.

Раніше журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» провели розслідування розкрадань в оборонній сфері, фігурантом якого став, зокрема, син друга і бізнес-партнера президента Петра Порошенка, першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-«прокладок». Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.