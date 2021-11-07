Востаннє лідери України, Німеччини, Франції та Росії зустрічалися в грудні 2019 року

Продовження роботи «нормандського формату» перебуває під великим питанням. Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телаканалу «Дом».

На питання журналіста про те, чи готовий Володимир Зеленський винести тему екології Донбасу в рамках «нормандського формату», речник сказав, що в нього немає однозначної відповіді, оскільки продовження цього формату – під великим питанням.

«Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в нормандського формату на найвищому рівні, навіть міністри поки не зустрічаються. Тут і політична частина, політичний порядок денний під великим питанням, що вже говорити про екологію», – відповів він.

Зазначимо, що востаннє чотирьохстороння зустріч президента Володимира Зеленського з французьким колегою Еммануелем Макроном, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, а також президентом Росії Володимиром Путіним відбулася в грудні 2019 року у Парижі. Зустріч планували провести і весною 2020 року, однак через пандемію коронавірусу вона не відбулася.