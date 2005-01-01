Редакція «Експресу» вдруге вийшла з протестом під стіни Львівської ОДА

СуспільствоІрина Панчишин, сьогодні, 12:47 6491

Відео до теми

До теми

Працівники редакції львівської газети «Експрес» 11 січня прийшли до стін Львівської облдержадміністрації вже вдруге з акцією протесту. Причиною стало те, що примірники четвергового тижневика «Укрпошта» знову не розповсюдила передплатникам.

В газеті «Експрес» вважають, що «Укрпошта» без пояснень односторонньо відмовилася виконати свої зобов’язання за договором. Тому редакція газети під стінами ЛОДА влаштувала акцію протесту з питанням до президента. На плакатах написали цитату Порошенка «Я захищатиму свободу слова», потім підпалили ці плакати і кинули до бочки. У такий спосіб показали, що президент не виконав своєї обіцянки захисту свободи слова.

Газетярі звинувачують «Укрпошту» у невиконанні умов договору. Адже в кінці 2017 року пошта прийняла кошти від передплатників, чим зобов’язалася доставляти газети впродовж 2018 року. Пошта, за звинуваченнями газетярів, ігнорує ухвали суду.

Нагадаємо, минулого четверга вже відбулася така ж акція під стінами ЛОДА, після чого ввечері «Укрпошта» доставила примірники передплатникам. Газета «Експрес» пообіцяла продовжувати акції протесту, якщо доставка газет до передплатників не відбудеться.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

До теми

Журналісти «Експресу» звели під ЛОДА барикаду з газет. Фото дня ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук