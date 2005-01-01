Редакція «Експресу» вдруге вийшла з протестом під стіни Львівської ОДА

Працівники редакції львівської газети «Експрес» 11 січня прийшли до стін Львівської облдержадміністрації вже вдруге з акцією протесту. Причиною стало те, що примірники четвергового тижневика «Укрпошта» знову не розповсюдила передплатникам.

В газеті «Експрес» вважають, що «Укрпошта» без пояснень односторонньо відмовилася виконати свої зобов’язання за договором. Тому редакція газети під стінами ЛОДА влаштувала акцію протесту з питанням до президента. На плакатах написали цитату Порошенка «Я захищатиму свободу слова», потім підпалили ці плакати і кинули до бочки. У такий спосіб показали, що президент не виконав своєї обіцянки захисту свободи слова.

Газетярі звинувачують «Укрпошту» у невиконанні умов договору. Адже в кінці 2017 року пошта прийняла кошти від передплатників, чим зобов’язалася доставляти газети впродовж 2018 року. Пошта, за звинуваченнями газетярів, ігнорує ухвали суду.

Нагадаємо, минулого четверга вже відбулася така ж акція під стінами ЛОДА, після чого ввечері «Укрпошта» доставила примірники передплатникам. Газета «Експрес» пообіцяла продовжувати акції протесту, якщо доставка газет до передплатників не відбудеться.