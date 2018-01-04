Журналісти «Експресу» звели під ЛОДА барикаду з газет. Фото дня

ФотоАК, сьогодні, 11:3714593

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Під стінами Львівської ОДА журналісти найбільшої україномовної газети країни «Експрес» організували 4 січня масштабну акцію протесту «Червона картка для Гройсмана», щоб привернути увагу до відмови «Укрпошти» розповсюджувати газету передплатникам. На знак протесту під стіни ЛОДА виклали сотні тисяч примірників газет. До протестувальників вийшов голова ЛОДА Олег Синютка, який заявив, що підтримує вимоги журналістів і звернувся з відповідним листом до керівництва «Укрпошти». Однак журналісти обіцяють продовжувати акцію протесту до остаточного зняття блокади поширення газет з боку «Укрпошти».

фото «Експресу»

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