Львівська мерія виділила газеті «Ратуша» понад ₴140 тис.

У п’ятницю, 22 грудня, виконавчий комітет Львівської міськради виділив 141,7 тис. грн на підвищення зарплати працівникам комунальної газети «Ратуша».

Виділенню коштів газеті «Ратуша» передувала аудиторська перевірка. Виділені мерією кошти підуть на підвищення зарплатні працівникам газети.

Раніше, 17 листопада, виконком Львівської міськради відмовився надавати кошти на підвищення зарплатні працівникам комунальної газети «Ратуша». Своє рішення члени виконкому мотивували тим, що в газеті не вдалося провести аудит. Після цього мерія таки провела аудиторську перевірку газети.

За інформацією міськради, у 2017 році на комунальне підприємство «Редакція газети ЛМР «Ратуша» було виділено 1,435 млн грн.

Зазначимо, зараз газета «Ратуша» проходить процес перетворення з комунального видання на комерційне. У березні 2016 року трудовий колектив «Ратуші», засновником якої є Львівська міськрада, ухвалив рішення про роздержавлення. Після цього депутати ЛМР ухвалили рішення про вихід міськради зі складу співзасновників. І зараз вже підготовлений проект ухвали міськради про остаточне перетворення комунальної газети на ТзОВ.

Крім того, Львівська мерія звернулась до НАЗК через неподану редактором «Ратуші» Миколою Савельєвим декларацію про доходи.