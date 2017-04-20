Реконструкцію пологового відділення Львівської обласної лікарні завершать не раніше квітня

Фасад Львівської обласної клінічної лікарні

Пологове відділення Львівської обласної клінічної лікарні, яке ще влітку минулого року закрили на ремонт, відкриють не швидше, ніж у квітні. Про це повідомила ІА ZIK, посилаючись на інформацію головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні Михайла Гички.

«Думаю, до 1 квітня ми встигнемо все зробити. У кожній палаті створюємо для наших вагітних і породіль всі умови – туалет, душ. Робимо так, як воно є в Європі, щоб не було ніяких застережень. Думаю, до квітня ми відкриємось», – процитувала агенція Михайла Гичку.

Також він зазначив, що всі роботи щодо акушерсько-гінекологічного відділення, де будуть розміщені пологові зали, уже закінчені. Там поміняли батареї, усі каналізаційні і водопровідні мережі. Зараз триває ремонт першого, третього і четвертого поверхів, а разом з тим і лабораторії.

Однак наразі частково працює гінекологічне відділення лікарні – приймають породіль, у яких виникли ускладнення після пологів. «Лише гінекологія чергує. Вони мають графік чергування. Адже відкрито десять ліжок у хірургії, де приймають породіль, що мають проблеми після пологів», – додав головний лікар Львівської обласної клінічної лікарні.

Як повідомляв ZAXID.NET, ремонт пологового та гінекологічного відділень Львівської обласної клінічної лікарні анонсували на початку квітня 2017 року. Однак тоді не називали дат, коли його планують завершити. Пізніше анонсували, що ремонт триватиме до 10 листопада.

Нагадаємо також, у серпні минулого року після ремонту та планової профілактичної дезінфекції відновило роботу пологове відділення 3-ї міської клінічної лікарні на вул. Раппопорта у Львові. А вже у жовтні це відділення опинилося у центрі скандалу після того, як у соцмережах з’явилось фото, як вагітні жінки лежать на ліжках у коридорі. Завідувач відділення тоді пояснив, що палати в той момент були просто переповнені, тому частину жінок тимчасово розмістили у коридорах.