Тетяна Щербан очолює Мукачівський державний університет з 2014 року

Ректорка Мукачівського державного університету, депутатка міської ради від партії «Команда Андрія Балоги» Тетяна Щербан оприлюднила декларацію про доходи за 7 місяців 2024 року. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Тетяна Щербан задекларувала понад 484 тис. грн зарплати на посаді ректора МДУ та 19 тис. грн гонорару у «Львівській політехніці» та Волинському національному університеті ім. Лесі Українки. Для порівняння – у 2023 році в Мукачівському державному університеті вона заробила 563 тис. грн.

На банківських рахунках у ректорки 88,8 тис. грн, ще 188 тис. грн, 18 тис. доларів та 11 тис. євро вона тримає готівкою. У власності Тетяни Щербан будинок з землею у Мукачеві та Nissan Juke 2018 року випуску за 310 тис. грн. Також посадовиця задекларувала акції ПАТ «Мукачівприлад», а також авторські права на навчальні посібники та патенти на оптико-електронні пристрої.

Додамо, що Тетяна Щербан є депутаткою міської ради від партії «Команда Андрія Балоги». Вона очолює Мукачівський державний університет з 2014 року. У щорічному академічному рейтингу українських університетів «Топ-200 Україна 2024» МДУ посів 151 місце.