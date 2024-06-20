У топ-20 ВНЗ країни потрапив один університет із Закарпаття
Оприлюднено рейтинг двохста кращих українських вузів
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Чотири вищі навчальні заклади Закарпатської області потрапили до 18-го щорічного академічного рейтингу українських університетів «Топ-200 Україна 2024», складеного центром «Євроосвіта» та міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Ужгородський національний університет посів у рейтингу 18 місце.
У 2024 році до рейтингу кращих університетів України увійшли УжНУ, Мукачівський державний університет, Закарпатська академія мистецтв та Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.
Ужгородський національний університет отримав у рейтингу 18 місце, втративши за рік дві сходинки. Також за рік втратив позиції МДУ. Університет з Мукачева посів 151 місце, порівняно з 140-м у 2023 році.
Натомість Закарпатська академія мистецтв піднялася на 9 сходинок і отримала 153 місце, а Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ (Берегово) став 155-м, піднявшись одразу на 30 позицій.
Другий рік поспіль топ-200 ВНЗ України очолює Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Експерти оцінюють університети за показниками академічної та науково-видавничої роботи, дослідницьких досягнень, у тому числі в розрізі цілей сталого розвитку ООН та впливу університетів у сферах інформаційно-просвітницької роботи, управління та навчання.