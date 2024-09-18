Президентка Закарпатського угорського інституту оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік
У власності Ільдіко Орос нема житла і транспорту
Президентка Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, депутатка обласної ради від Партії угорців України «КМКС» Ільдіко Орос оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК.
Ільдіко Орос задекларувала понад 1,7 млн грн зарплати на посаді президента Закарпатського угорського інституту та 227 тис. грн пенсії. Для порівняння – у 2022 році в інституті посадовиця заробила 1,6 млн грн та отримала 208 тис. грн пенсії. Грошей на банківських рахунках чи готівкою Ільдіко Орос не задекларувала.
В її власності нема житла чи транспорту. З 2020 року вона користується будинком з землею загальною площею 432 м2 і вартістю 1,8 млн грн, який належить Закарпатському угорському інституту імені Ференца Ракоці ІІ.
Додамо, що Ільдіко Орос є уродженкою села Велика Добронь Ужгородського району. Вона закінчила університети в Ужгороді, Дебрецені і Тернополі за спеціальностями «математика» і «педагогіка». З 1991 року головує у Закарпатському угорськомовному педагогічному товаристві. За останні 20 років Ільдіко Орос 7 разів обиралася депутаткою Закарпатської обласної ради. Єдиний в Україні угорський педінститут у Берегові вона очолює з 1996 року.