Ільдіко Орос 7 разів обиралася депутаткою Закарпатської обласної ради

Президентка Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, депутатка обласної ради від Партії угорців України «КМКС» Ільдіко Орос оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Ільдіко Орос задекларувала понад 1,7 млн грн зарплати на посаді президента Закарпатського угорського інституту та 227 тис. грн пенсії. Для порівняння – у 2022 році в інституті посадовиця заробила 1,6 млн грн та отримала 208 тис. грн пенсії. Грошей на банківських рахунках чи готівкою Ільдіко Орос не задекларувала.

В її власності нема житла чи транспорту. З 2020 року вона користується будинком з землею загальною площею 432 м2 і вартістю 1,8 млн грн, який належить Закарпатському угорському інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

Додамо, що Ільдіко Орос є уродженкою села Велика Добронь Ужгородського району. Вона закінчила університети в Ужгороді, Дебрецені і Тернополі за спеціальностями «математика» і «педагогіка». З 1991 року головує у Закарпатському угорськомовному педагогічному товаристві. За останні 20 років Ільдіко Орос 7 разів обиралася депутаткою Закарпатської обласної ради. Єдиний в Україні угорський педінститут у Берегові вона очолює з 1996 року.