Василь Косів працює у Львівській академії мистецтв із 1998 року

Новим ректором Львівської національної академії мистецтв став 48-річний Василь Косіва. На цій посаді він замінив Володимира Одрехівського, який був ректором академії мистецтв із 2016 року.

Про призначення Василя Косіва у п’ятницю, 25 червня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Сьогодні обрали нового ректора Львівської академії мистецтв. Ним став львівський мистецтвознавець і мій хороший друг Василь Косів. Радію за студентів, академію і культуру. Це дуже хороший вибір. Попереду велике майбутнє», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Василь Косів народився у Львові. Навчався у Львівській академії мистецтв, у 2003 році захистив кандидатську дисертацію в Харківській державній академії дизайну і мистецтв, а у 2007-2008 роках навчався на Програмі з менеджменту Шведського Інституту.

Він викладає у Львівській академії мистецтв із 1998 року, де очолював кафедру графічного дизайну. Також працював у ЛНУ імені Івана Франка, а у 2006-2013 роках був заступником міського голови Львова з гуманітарних питань. Нині він є позаштатним радником мера Львова.