Ректор Львівського національного медичного університету Орест Чемерис

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами низку діячів з нагоди Дня Конституції. Звання заслуженого лікаря України отримав ректор Львівського медичного університету Орест Чемерис, а також інші звання присвоїли Наталії Сибірній та Ірині Сенюті.

Як вказано в указі, який оприлюднили на сайті Офісу президента, звання присвоїли за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку.

Хто з освітян отримав державні нагороди:

«Заслужений діяч науки і техніки України» – Наталія Сибірна , професорка, завідувачка кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка;

– , професорка, завідувачка кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка; «Заслужений лікар України» – Орест Чемерис , ректор «Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького»;

– , ректор «Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького»; «Заслужений юрист України» – Ірина Сенюта, завідувачка кафедри медичного права Львівського національного медичного університету.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Володимир Зеленський посмертно нагородив орденами Степана Гігу, співака Adam та нардепа Степана Кубіва. Нагороди отримали десятки культурних та політичних діячів з нагоди Дня Конституції. Із повним переліком нагороджених можна ознайомитися на сайті Офісу президента.