Степана Гігу посмертно нагородили орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

Президент Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками десятки політиків, спортсменів та культурних діячів з нагоди Дня Конституції України. Серед тих, хто отримав ордени посмертно – народний депутат Степан Кубів, естрадний співак Степан Гіга та засновник гурту Adam Михайло Клименко.

У тексті указу, опублікованого 28 червня на сайті Офісу президента, президент постановив відзначити державними нагородами діячів «за значні заслуги у зміцненні української державності та вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя». Видатні українці отримали ордени князя Ярослава Мудрого та княгині Ольги, «За заслуги» та «За мужність», Богдана Хмельницького, а також державні медалі.

Зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня посмертно нагородили народного артиста із Закарпаття Степана Гігу, який помер у віці 66 років у грудні 2025 року внаслідок хвороби. До слова, ще в березні 2026 року українці зібрали 25 тис. голосів на петиції про надання співаку звання Героя України.

Також орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (посмертно) президент нагородив співака Adam Михайла Клименка. Він помер через туберкульозний менінгіт у грудні 2025 року.

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Орденом «За заслуги» І ступеня (посмертно) також нагородили львівського народного депутата Степана Кубіва, який помер 18 травня 2026 року. Він був нардепом від «Європейської солідарності».

Також серед нагороджених з нагоди Дня Конституції:

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук (орден князя Ярослава Мудрого V ступеня);

(орден князя Ярослава Мудрого V ступеня); телеведучий та актор Андрій Бєдняков (орден «За заслуги» ІІІ ступеня);

(орден «За заслуги» ІІІ ступеня); телеоператор 24 каналу Володимир Павлов (орден «За заслуги» ІІІ ступеня);

(орден «За заслуги» ІІІ ступеня); каноїстка Анастасію Рибачок (орден княгині Ольги I ступеня).

Також нагороди отримали голова Запорізької ОВА Іван Федоров, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, голова Київської облдержадміністрації Микола Калашник, начальник Рівненської облради Андрій Карауш та голова Вінницької ОДА Наталія Заболотна.

Із повним переліком нагороджених українців можна ознайомитися за посиланням.