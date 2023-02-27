Придбати власний дім або квартиру – мрія чи не кожної родини. Однак зараз на первинному ринку нерухомості Львова практично відсутні варіанти із якісним ремонтом. Ті поодинокі пропозиції, які все ж пропонують оздоблення і декор, рідко відповідають побажанням покупців, адже йдеться про індивідуальні потреби та побажання. Відтак майбутні власники змушені відтерміновувати переїзд та замість того, щоб насолоджуватися життям в новобудові – займаються організаційними питаннями.

Як же пришвидшити заїзд у готову квартиру, скільки коштуватиме привести до ладу новозбудоване житло, з чого варто почати та де знайти справжніх професіоналів своєї справи, розповів приватний підприємець, власник студії з ремонту нерухомості «Добрий Ґазда» Руслан Савран.

Руслане, розкажіть про поетапність робіт, якої дотримуються під час ремонту спеціалісти студії «Добрий Ґазда»?

Все залежить від замовлення. Здебільшого, працюємо у такій послідовності:

займаємося переплануванням (якщо потрібно);

проводимо електромонтажні роботи;

штукатуримо стіни та стелі;

здійснюємо гіпсокартонні роботи, монтаж підвіконня;

проводимо комунікації: водопостачання, каналізування, опалення;

заливаємо стяжки під фінальні покриття підлоги;

укладаємо плитку;

фарбуємо стіни і стелі, наклеюємо шпалери, наносимо декоративну штукатурку;

монтуємо підлогу і плінтуса;

займаємося монтажем дверей;

насамкінець здійснюємо монтаж електричних і сантехнічних приладів.

Чи є для вас важливим та необхідним дизайн-проєкт помешкання перед початком робіт?

Особисто я не створюю дизайн інтер'єру, але працюю як по готових дизайн-проєктах, так і без них, базуючися на погодженому завданні з замовником.

Які стилі інтер'єру зараз найпопулярніші?

У новобудовах в тренді скандинавський стиль інтер'єру, трохи менше – сучасна класика. На вторинному ринку і в старому фонді виражених трендів немає. Можу сказати, що мешканці обирають мінімалізм та відштовхуються від стилю життя, індивідуальних потреб та смаків.

Можете згадати якесь незвичне замовлення?

Було цікаве замовлення на ремонт квартири у сучасному стилі. Одне велике приміщення площею 50 метрів квадратних з відкритим плануванням, без перегородок. Тобто кухня, вітальня, спальня – це один простір. Окремо тільки санвузол. Дуже неординарно.

Який ремонт порадите своїм клієнтам: «економ» чи все ж «люкс»?

«Економ» відрізняється від «люксу» матеріалами, які купує замовник. Щодо роботи, то різниця тільки в тому, що різні матеріали потребують певної технології виконання робіт, внаслідок цього і зростає вартість технологічного процесу.

Скажу так: Для життя вистачає «економ -класу», для вау-ефекту потрібно робити «люкс».

Скільки коштує комплексний ремонт від студії «Добрий Ґазда»?

5 500 гривень за метр квадратний роботи з матеріалами – стільки коштуватиме ремонт квартир і будинків у Львові. До пакета за цією ціною входять:

електромонтажні роботи з кабелями;

водопостачання і каналізації з трубами;

стелі з матеріалами (гіпсокартонні, натяжні, штукатурка);

плиточні роботи з клеєм;

малярні роботи з шпаклівками, кутиками, сітками;

монтаж підлоги і плінтусів.

До речі, кожен може просто зараз розрахувати орієнтовну вартість роботи «Добрий Ґазда». Для цього ми пропонуємо перейти на наш сайт та заповнити відповідну форму.

Чи бувають якісь додаткові витрати під час комплексного ремонту?

Додатково ми рахуємо зміни планування, опалення, штукатурку, стяжку. Роботи які входять у пакет 5 500 гривень за квадратний метр з матеріалами зустрічаються у більшості замовлень з ремонту квартири або будинку, додатково ж роботи у всіх різні. Також, при розрахунку основний пакет може бути меншим, якщо частину робіт вже виконано, відповідно і ціна буде знижена.

Як щодо термінів виконання. Скільки часу потрібно, щоб завершити ремонт у квартирі площею 40 квадратних метрів?

Комфортні терміни для виконання ремонту у квартирі 40 метрів квадратних – 8 тижнів.

Цей термін може бути більшим, якщо є зміна планування, опалення, штукатурка стін і стяжка підлоги, але максимально – 12 тижнів.

Яким будівельним матеріалам надаєте перевагу ви та про що потрібно подбати самим власникам?

Ми використовуємо електричні кабелі українського виробництва, труби водопостачання і водовідведення в основному європейського виробництва, сухі будівельні суміші для малярних і плиточних робіт також європейського виробництва.

Власники ж купують двері, плитку, покриття для підлоги, світильники, вимикачі, розетки, сантехнічні крани, кераміку, ванни, душові кабіни, фарби для стін, стелі, шпалери, декоративні штукатурки, карнизи, плінтуси.

Які переваги комплексного ремонту від студії «Добрий Ґазда» ви можете назвати?

Нашим клієнтам не потрібно займатися закупівлею будівельних технічних матеріалів, адже це входить у ціну нашого основного пакета. Ще ми приймаємо матеріали замовника біля будинку, заносимо у квартиру та вивозимо сміття на всіх етапах ремонту. Також ми дотримуємось термінів виконання, кошторисної вартості і даємо гарантії – 12 місяців на нашу роботу.

Ще однією перевагою є організація і проведення робіт без участі замовників, а саме – в онлайн режимі. Ну і звичайно ж, ми відповідально ставимося до виконання робіт на кожному етапі реалізації ремонту.

Загалом ми вважаємо, що задоволення від ремонту – це коли результат виправдовує очікування. Саме тому у нашій студії виконують свою роботу «на совість» та дбають про те, аби клієнтам було комфортно та затишно у новому домі.

Тож якщо ви шукаєте команду, яка пришвидшить ваше заселення у нове житло – звертайтеся до студії «Добрий Ґазда», а ми допоможемо реалізувати вашу мрію.