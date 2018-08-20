Ремонт Личаківського парку у Львові розпочнуть у вересні

У Личаківському парку наведуть лад. Тут вже незабаром почнуться масштабні ремонтні роботи. Першочергово ремонтуватимуть доріжки та проведуть по усій території освітлення. На це заплановано 34 мільйони гривень.

Львів'янка Земфіра Федорівна приходить сюди чи не щодня подихати свіжим повітрям. Каже, це найближча зелена оаза від її дому.

«Доріжки треба зробити, бо там вже нема як пройти. Ми за парк. Ми тут годуємо білочок. Я тут відпочиваю, читаю», ‒ каже львів'янка пані Земфіра.

Окрім паркових доріжок, на Личакові планують облаштувати освітлення по усій території. Його тут зараз взагалі немає. А ще доставлять паркові меблі і зроблять повну реновацію ігрових майданчиків. Їх буде чотири. Старий дитячий майданчик в аварійному стані.

«Хотілося б, щоб було таке дозвілля, що дитина сама не під наглядом і тиском мами, бабусі. Мала б дитина сама розвиватись. А ми мусимо отак пильнувати», ‒ сказала у коментарі пані Анна, яка гуляє у парку з онукою.

У новий вигляд Личаківського парку загалом місто планує вкласти понад 30 мільйонів гривень. Департамент містобудування вже оголосив тендер. Визначити переможця мають у вересні.

«Там зараз є створена колекція дерев. Це сосна чорна. Цей парк ціниться саме завдяки цьому дереву», ‒ зазначив у коментарі ZAXID.NET головний інженер ЛКП «Зелений Львів» Володимир Чишинський.

Окрім того, тут облаштують і майданчик для вигулу собак. Всі роботи мали б завершити до кінця наступного року.