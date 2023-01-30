Залишки розписів виявили під час уважного зондажу

Реставратори віднайшли розпис на стелі будинку XIX ст. на площі Кропивницького, 1 біля церкви Ольги і Єлизавети у Львові. Він був прихований за набілами радянських ремонтів тогочасного магазину. На жаль, врятувати вдалося невелику частину розписів, всі інші втрачено.

Відновленням займалися фахівці реставраційної майстерні «Гарда».

«Цей чудовий розпис ми віднайшли у колишньому хлібному магазині на розі Городоцької і Кропивницького у Львові. Тепер це крамничка Monpacie. Це один із наших останніх проектів, втілений спільно з Sanina Arch Club», – повідомили у реставраційній майстерні «Гарда».

Розпис був захований під шарами радянських ремонтів. Реставраторка Ірина Гірна оглянула стіни і стелю приміщення. Але у радянський час там було знищено все, крім цього невеличкого клаптика стелі площею 6 м².

фото реставраційної майстерні «Гарда»

«Ми зробили зондажі у всіх приміщеннях і не знайшли нічого, окрім цього фрагменту. Саме завдяки ретельним пошукам їх виявили, бо інакше і цього не вдалося б врятувати», – пояснила ZAXID.NET Ірина Гірна.

У будівлі також відновили автентичний фасад. Ірина Гірна зазначила, що це фрагмент розписів кінця ХІХ століття і він є яскравим свідченням тієї величної епохи. Реставраторка наголошує, що кожному власнику старих будинків перед ремонтом варто провести попередній огляд і дослідження.

У Вікіпедії зазначено, що у житловому будинку №1-2 на площі Кропивницького за польських часів містилося бюро міжнародних морських ліній Королівсько-Голландський Ллойд. Нині там працюють магазини.