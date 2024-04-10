До магазинів зловмисник потрапляв за допомогою лома

На Тернопільщині раніше судимий злодій за ніч обікрав чотири магазини. Крадіжки трапилися в місті Ланівці. Зловмисника поліцейські зловили вранці, коли він заліз в черговий магазин. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Вночі 10 квітня на пульт управління поліції охорони в Тернопільській області надійшло сповіщення з Ланівців. В одному із магазинів, який розташований на центральній вулиці міста, спрацювала сигналізація.

Правоохоронці виїхали на місце події, наряд поліції виявив пошкоджене вікно торгового закладу, а всередині приміщення – сторонню особу. Поліцейські затримали зловмисника і обшукали його. В рюкзаку чоловіка знайшли готівку, яку він, як з’ясувалося, викрав з каси ще одного магазину.

Чоловік викрав понад 4 тис. грн готівки

«Причетним до злочину виявився 23-річний житель Кременецького району. Чоловік наприкінці 2023 року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 10 квітня.

Поліцейські встановили, що зловмисник тієї ж ночі вчинив ще три крадіжки з крамниць у Ланівцях. До інших торгових закладів він проникав, пошкоджуючи ломом металопластикові двері. Звідти викрадав лише готівку. За ніч чоловік викрав понад 4 тис. грн.

Рецидивіста затримали і оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (Крадіжка). Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.