Квитки в один бік коштують від 1300 грн

Автобусний лоукост-перевізник FlixBus відкрив прямий рейс із Трускавця до польського міста Катовіце. Про це у середу, 5 липня, повідомила прес-служба перевізника.

Зазначається, що автобус курсуватиме з Трускавця до Катовіце через Дрогобич, Стрий, Львів, а також через польські міста Жешув і Тарнув. Раніше до аеропорта «Краків-Баліце імені Іоана Павла ІІ» можна було доїхати лише рейсом із пересадкою.

Із 14 липня автобуси курсуватимуть щодня. Із Трускавця рейс вирушатиме о 18:35, зі Стрийського автовокзалу Львова – о 20:40, з львівського автовокзалу «Двірцевий» – о 21:15. До Кракова автобус прибуватиме о 5:45 наступного дня, а до аеропорта Кракова – о 6:20. У Катовіце автобус прибуде о 7:30 ранку.

Відправлення в зворотному напрямку з Катовіце – о 22:05, з аеропорту Кракова о 23:15, з автовокзалу Кракова – о 23:50. Прибуття до автовокзалу «Двірцевий» у Львові – о 9:20, до Стрийського о 9:55, і до Трускавця о 12:00.

Квитки можна забронювати на сайті перевізника або через мобільний застосунок FlixBus. Квитки в один бік коштують від 1300 грн.

Зазначимо, що перевізник також має прямі рейси до аеропорта в Будапешті та двох аеропортів у Варшаві.