Львівський національний університет ім. Івана Франка лідирує у рейтингу за кількістю вступників на контрактну форму навчання

Портал «Освіта.ua» презентував щорічний рейтинг закладів вищої освіти, складений за результатами вступної кампанії минулого року. Публікація такого рейтингу, насамперед, спрямована на інформування молоді, яка планує вступати до вишів у 2022 році.

До рейтингу потрапили державні та приватні виші. Рейтинг складений за п’ятьма напрямками – за найвищим середнім балом ЗНО на контрактну та на бюджету форми навчання, кількістю зарахованих осіб на бюджет та контракт та за кількістю вступників, зарахованих у приватні виші.

Так, Львівський національний університет імені Івана Франка зайняв перше місце за кількістю вступників, зарахованих на контракт, а Український католицький університет посів найвищу сходинку за найбільшим середнім балом ЗНО на контракт. Найвищий бал ЗНО на бюджетну форму навчання був у Києво-Могилянській академії, а найпопулярнішим приватним університетом виявився Київський університет культури.

Найбільший бал ЗНО на контракт. Перша десятка виглядає так:

Український католицький університет, Львів; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ; Київська школа економіки, Київ; Полтавський державний медичний університет, Полтава; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ; Одеський національний медичний університет, Одеса; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ; Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, Київ.

Повний рейтинг вишів за найвищим середнім балом на контракт можна переглянути тут.

Найбільший бал ЗНО на бюджет:

Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Київський національний лінгвістичний університет; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Одеський національний економічний університет; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Київський національний торговельно-економічний університет; Львівський національний університет імені Івана Франка.

Повний рейтинг вишів за найвищим середнім балом на бюджет – за посиланням.

Кількість вступників, зарахованих на бюджет:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний університет «Львівська політехніка»; Львівський національний університет імені Івана Франка; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Національний авіаційний університет; Харківський національний університет радіоелектроніки; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Більш детальний рейтинг університетів за кількістю вступників, зарахованих на бюджет, можна переглянути тут.

Кількість вступників, зарахованих на контракт:

Львівський національний університет імені Івана Франка; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Київський національний торговельно-економічний університет; Національний університет «Львівська політехніка»; Національний авіаційний університет; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Повний рейтинг вишів за кількістю вступників, зарахованих на контракт, тут.

Кількість вступників, зарахованих до приватних вишів:

Київський університет культури; Міжнародний гуманітарний університет; Львівський торговельно-економічний університет; Міжрегіональна Академія управління персоналом; Університет імені Альфреда Нобеля; Український католицький університет; Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; Європейський університет; Полтавський університет економіки і торгівлі; Університет Короля Данила.

Повний рейтинг найпопулярніших серед вступників приватних вишів – за посиланням.