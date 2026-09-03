Якщо 103 не відповідає, телефонуйте на резервні номери телефонів

Лінія 103 працює у штатному режимі. Та через технічні труднощі можливі перебої з прийомом викликів на лінію 103, повідомили в Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, і назвали резервні телефони, за якими можна викликати «швидку».

Передусім, можна зателефонувати на 112.

Зі стаціонарних телефонів:

(032) 293-29-05

(032) 293-29-12

(032) 293-29-14

(032)293-29-16

(032) 293-29-19

(032) 293-29-25

З мобільних телефонів:

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+38 099 223 52 59

+38 099 223 50 75

+38 099 223 50 33

Збережіть ці номери, щоб у разі потреби можна було оперативно звернутися по медичну допомогу.