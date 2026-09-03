Як викликати «швидку», якщо не можете додзвонитися на 103: резервні номери телефонів
Якщо 103 не відповідає, телефонуйте на резервні номери телефонів
Лінія 103 працює у штатному режимі. Та через технічні труднощі можливі перебої з прийомом викликів на лінію 103, повідомили в Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, і назвали резервні телефони, за якими можна викликати «швидку».
Передусім, можна зателефонувати на 112.
Зі стаціонарних телефонів:
- (032) 293-29-05
- (032) 293-29-12
- (032) 293-29-14
- (032)293-29-16
- (032) 293-29-19
- (032) 293-29-25
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+38 063 820 92 73
+38 063 838 66 07
+38 063 838 66 36
+38 093 288 60 31
+38 099 223 52 67
+38 099 223 52 59
+38 099 223 50 75
+38 099 223 50 33
Збережіть ці номери, щоб у разі потреби можна було оперативно звернутися по медичну допомогу.
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