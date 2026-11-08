Постійно тримати цю функцію увімкненою не завжди доцільно

Режим енергоощадження допомагає довше користуватися смартфоном, коли заряд акумулятора наближається до критично низького рівня. Однак постійно тримати цю функцію увімкненою не завжди доцільно. SlashGear розповідає, як постійне використання режиму енергоощадження впливає на роботу смартфонів.

Смартфон може працювати повільніше

Один із механізмів роботи режиму економії заряду полягає в обмеженні продуктивності телефона. Більшість сучасних смартфонів оснащені екранами з високою частотою оновлення, але режим економії заряду обмежує її до 60 Гц або менше. Через це прокрутка сторінок та системні анімації стають менш плавними. На деяких моделях можуть також вимикатися тактильна віддача та інші ефекти інтерфейсу.

Ви можете пропустити сповіщення

Окрім зниження частоти оновлення екрана, режим економії заряду може обмежити фонові процеси застосунків, які можуть швидко розряджати батарею. Через це електронна пошта може оновлюватися рідше, а синхронізація даних – призупинятися.

Частина звичних функцій стає недоступною

Постійне використання цього режиму також обмежує деякі можливості вашого телефона. Наприклад, може знизитись максимальна яскравість дисплея, що може бути дискомфортно. Крім того, час вимкнення екрана скорочується зазвичай до 30 секунд. Якщо ви багато читаєте на телефоні, постійне натискання на екран може дратувати.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На iPhone цей режим обмежує використання 5G, що може призупиняти роботу деяких програм.

Економія заряду може бути не такою значною, як очікується

Суть використання режиму економії заряду полягає в тому, щоб максимально продовжити час роботи вашого телефона від акумулятора. В ідеалі це мало б додати принаймні кілька годин роботи, перш ніж вам доведеться під’єднати зарядний пристрій, але на практиці це може виявитися не так.

Режим енергоощадження найкраще справляється зі своїм завданням, коли смартфон не використовується. Якщо ж ви продовжуєте активно користуватися пристроєм, економія заряду буде мінімальною.