Алан Бадоєв та російська співачка Поліна Гагаріна

Українська кіноакадемія оприлюднила довгі списки кінопремії «Золота дзиґа». Фільм Алана Бадоєва «Довга доба» до них не потрапив через те, що картина не відповідає технічним вимогам кінопремії. Через це режисер фільму Алан Бадоєв образився на Українську кіноакадемію. Про це він написав про це у своєму Instagram.

«Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками та поставити питання, щодо актуальності дій та регламенту деяких заходів у кіножитті нашої країни. Мова піде про “Золоту дзиґу”, яка вчора оголосила номінантів у різних номінаціях. Серед них відсутня стрічка “Довга Доба”, яку ми створили разом з каналом “1+1 Україна”, де були залучені документальні матеріали 12 тисяч українців, що стало своєрідною капсулою часу перших днів війни. У пояснювальному листі нам дуже чемно відповіли, що оскільки ми не мали комерційного прокату і не брали участі в міжнародних фестивалях, наглядова рада не взяла наш фільм до уваги», – сказав Алан Бадоєв.

Річ у тім, що у премії існує регламент (це традиційно для будь-якої нагороди чи фестивалю). Технічні характеристики, яким має відповідати фільм прописані на сайті кінопремії і дориматись їх досить просто.

«Повнометражні ігрові та анімаційні фільми, які були в українському кінопрокаті хоча б тиждень у період з 01 березня 2023 р. до 29 лютого 2024 р. Повнометражні документальні, короткометражні ігрові, короткометражні анімаційні фільми, які були в українському прокаті хоча б тиждень або брали участь у конкурсі кінофестивалю з історією щорічної діяльності не менше 5 років та наявністю професійного журі у період з 01 березня 2023 р. до 29 лютого 2024 р.», – йдеться у правилах.

Жодному з цих критеріїв «Довга доба» не відповідає. Фільм не був у комерційному прокаті (були благодійні покази) і брав участь (та переміг) у фестивалі Cinema For Victory, який відбувся вперше та викликав чимало запитань.

Бадоєв вважає, що правила мають бути змінені.

«Я хочу запитати як раду фестивалю «Золота дзиґа», так і просто наших культурних діячів, чи один і той самий рік у нас всіх за вікном? Бо мені здається, що я живу третій рік в країні, де йде повномасштабна війна, де люди максимально заохочують спільноту до благодійності, до визначення важливості соціальної місії, спрямовуючи усі процеси на допомогу нашим захисникам… За ці роки змінюються усі галузі, щоб бути актуальними та корисними сучасній Україні», – наголошує він.

Попри те, що режисер вимагає зміни правил (так виглядає, через свій фільм), він плутається у термінах. Нагадаємо, «Золота дзиґа» оголосила не номінантів (їх оголосять у травні), а довгі списки, куди увійшли усі подані на кінопремію картини, які відповідають регламенту. Саму премії він називає фестивалем (фестиваль та премія мають інші цілі та правила відбору).

У такій плутанині немає нічого дивного: Бадоєв дуже мало займався кіно. На його рахунку є лише один повнометражний філь «Оранжлав», який вийшов у 2004 році російською мовою та з російськими акторами у головних ролях. Весь інший час режисер займався зйомками кліпів для українських та російських виконавців. Зокрема для Поліни Гагаріної (2021), яка щороку брала участь в урядових концертах, зокрема і тих, які відзначали чергову річницю від окупації Криму.

Співпрацю з російськими виконавцями Бадоєв припинив лише у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, премія «Золота дзиґа» – українська національна кінопремія, що присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа. Заснована у 2017 році Українською кіноакадемією. Перше вручення відбулося 20 квітня 2017 року.