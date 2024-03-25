Сформовано довгий список претендентів на VIIІ національну кінопремію «Золота Дзиґа». У конкурсі візьмуть участь 50 робіт: 10 повнометражних ігрових, 12 повнометражних документальних, 14 короткометражних, 4 анімаційні фільми та 10 серіалів. Голосування за номінантів триватиме до 6 травня. Номінанти «Золотої Дзиґи» у 21 номінації стануть відомі не пізніше 13 травня. Імена переможців будуть оголошені у червні 2024 року.

Ігровий повнометражний фільм:

Документальний повнометражний фільм:

Короткометражний ігровий:

«70 000 років тому», реж. та прод. Едуард Нечмоглод

«В Парижі ніхто не думає про завтра», реж. Андрій Кокура, прод. Андрій Кокура, Максим Даніелу (не номінується), Джуль Шарпантьє (не номінується)

«Велика маленька війна», реж. Мирослав Латик, прод. Оксана Іванюк, Мирослав Латик

«Жива», реж. Владлен Одуденко, прод. Володимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко

«Кінець історії», реж. та прод. Станіслав Битюцький

«Колискова для кота», реж. та прод. Андрій Гіль

«Шампур», реж. та прод. Олексій Боряк

«Як це було», реж. Анастасія Солоневич, Дамʼян Коцур (не номінується), прод. Піотр Стечек (не номінується)

Документальний короткометрижний фільм:

«Войси з Бахмута», реж. та прод. Ігор Бабаєв

«Гості з Харкова», реж. Галина Лаврінець, прод. Олександра Братищенко

«Лелеки завжди повертаються додому», реж. Ґала Козютинська, прод. Ігор Бабаєв

«Ми повернемо довіру харківʼян та будемо якісно обслуговувати житлові будівлі», реж. та прод. Максим Ходак

«Під крилом ночі», реж. Леся Дяк, прод. Наталія Лібет

«Чорнобиль 22», реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок

Анімаційний фільм:

«Зупинка», прод. Олена Касавіна, реж. Катерина Омельяненко

«Маріуполь. Сто ночей», прод. Андрій Палатний, реж. Софія Мельник

«Мокош», прод. Анна Дудко, Олександр Шатківський, реж. Анна Дудко

«Орка», прод. Дмитро Белінський, реж. Микита Ратніков

Серіал: