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На здобуття національної кінопремії «Золота Дзиґа» претендують 50 фільмів
Перемоців оголосять у червніНаталка Горішня, 0
Сформовано довгий список претендентів на VIIІ національну кінопремію «Золота Дзиґа». У конкурсі візьмуть участь 50 робіт: 10 повнометражних ігрових, 12 повнометражних документальних, 14 короткометражних, 4 анімаційні фільми та 10 серіалів. Голосування за номінантів триватиме до 6 травня. Номінанти «Золотої Дзиґи» у 21 номінації стануть відомі не пізніше 13 травня. Імена переможців будуть оголошені у червні 2024 року.
Ігровий повнометражний фільм:
- «Батько», прод. та реж. Олександр Кобзар
- «Довбуш», прод. Максим Асадчий, Данило Білак, реж. Олесь Санін
- «Королі репу», прод. Дмитро Мінзянов, реж. Мирослав Латик
- «Ля Палісіада», прод. Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук, реж Філіп Сотниченко
- «Мій карпатський дідусь», прод. Володимир Філіппов, Андрій Суярко, Алла Овсяннікова, Олександр Коваленко, реж Заза Буадзе
- «Уроки толерантності», прод. Сергій Лавренюк, реж. Аркадій Непиталюк
- «Шлях поколінь», прод. Михайло Ухман, реж. Володимир Сидько
- «ШТТЛ», прод. Маргарита Гребенчікова, Юрій Артеменко, Жан-Шарль Леві (не номінується), Оліас Барко (не номінується) реж. Аді Волтер (не номінується)
- «Я, Ніна», прод. Яніна Соколова, Юлія Сінькевич, Олексій Москаленко, Олександра Івченко, Олеся Корженевська, Світлана Яцинич, реж. Марися Нікітюк
- «Як там Катя?», прод. Ольга Матат, Влад Дудко, Сергій Коннов, реж. Крістіна Тинькевич
Документальний повнометражний фільм:
- «20 днів у Маріуполі», реж. Мстислав Чернов
- «Бартка», прод. Артем Голубєв, реж Володимир Бакум
- «Євродонбас», прод Анна Паленчук, реж. Корній Грицюк
- «Життя на межі», прод. Павло Пелешок, Юрко Іванишин, реж. Павло Пелешок
- «Залізні метелики», прод. Андрій Котляр, реж. Роман Любий
- «Звідки куди», прод. Анна Паленчук, реж. Мачек Хамела (не номінується)
- «Зірка. Дума про право», прод. та реж. В'ячеслав Бігун
- «Іван і Марта», прод. Оксана Іванюк, реж. Сергій Буковський
- «Король Лір: як ми шукали любов під час війни», прод. Поліна Герман, реж. Дмитро Грешко
- «Нескінченність за Флоріаном», прод. Люба Кнорозок, реж. Олексій Радинський
- «Правило двох стін», прод. Ольга Бесхмельниціна, реж. Девід Гутнік (не номінується)
- «СвітлоТіні Івана Чендея», прод. та реж. В'ячеслав Бігун
Короткометражний ігровий:
- «70 000 років тому», реж. та прод. Едуард Нечмоглод
- «В Парижі ніхто не думає про завтра», реж. Андрій Кокура, прод. Андрій Кокура, Максим Даніелу (не номінується), Джуль Шарпантьє (не номінується)
- «Велика маленька війна», реж. Мирослав Латик, прод. Оксана Іванюк, Мирослав Латик
- «Жива», реж. Владлен Одуденко, прод. Володимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко
- «Кінець історії», реж. та прод. Станіслав Битюцький
- «Колискова для кота», реж. та прод. Андрій Гіль
- «Шампур», реж. та прод. Олексій Боряк
- «Як це було», реж. Анастасія Солоневич, Дамʼян Коцур (не номінується), прод. Піотр Стечек (не номінується)
Документальний короткометрижний фільм:
- «Войси з Бахмута», реж. та прод. Ігор Бабаєв
- «Гості з Харкова», реж. Галина Лаврінець, прод. Олександра Братищенко
- «Лелеки завжди повертаються додому», реж. Ґала Козютинська, прод. Ігор Бабаєв
- «Ми повернемо довіру харківʼян та будемо якісно обслуговувати житлові будівлі», реж. та прод. Максим Ходак
- «Під крилом ночі», реж. Леся Дяк, прод. Наталія Лібет
- «Чорнобиль 22», реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок
Анімаційний фільм:
- «Зупинка», прод. Олена Касавіна, реж. Катерина Омельяненко
- «Маріуполь. Сто ночей», прод. Андрій Палатний, реж. Софія Мельник
- «Мокош», прод. Анна Дудко, Олександр Шатківський, реж. Анна Дудко
- «Орка», прод. Дмитро Белінський, реж. Микита Ратніков
Серіал:
- «Волонтери», прод. Наум Баруля, реж Андрій Бурлака
- «Гарячий», прод. Ірина Храновська, реж. Олег Туранський
- «Друзі», прод. Акім Галімов, Володимир Москалець, Ілона Гребенюк, реж. Павло Тупік
- «Моє кіно», прод. Кирило Бін, реж. Сергій Сторожев
- «Новорічна шкереберть», прод. Оксана Іванюк, Мирон Латик, реж. Мирон Латик
- «Перевізниця», прод. Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, реж. Євген Тунік
- «Сховища. Вісім історій», прод. Віталій Є, реж. Кирило Бін
- «Табун», прод. Ірина Храновська, реж. Дмитро Андріянов
- «Українські палаци. Золота доба-2», прод. Акім Галімов, Руслан Шаріпов, Станіслав Зурахов, реж-пост. Дарія Саричева
- «Штурм», прод. Ірина Храновська, реж. Заза Буадзе
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