Олег Сенцов із початку повномасштабної війни долучився до ЗСУ

Український режисер й військовий Олег Сенцов очолив батальйон Збройних сил України. Про це пише агентство «Інтерфакс-Україна» в суботу, 13 вересня.

Як йдеться, Сенцов долучився до Збройних сил у 2022 році й кілька разів був поранений. 49-річний військовий розповів, що за цей проміжок часу війна дуже змінилась.

«Ми бігали під Бахмутом з автоматами на повний зріст – уже такої війни немає. Піхота виживає, сидить у норах і чекає на те, щоб їх не вразили FPV. Так само наш противник: ніяких вже механізованих штурмів, ніяких вже бригад, які ось так йдуть – інфільтрація, маленькі групи людей. Зупинимо їх, і тоді Путін задумається, чи є сенс робити щось далі», – сказав Олег Сенцов під час виступу на конференції YES «Як нам завершити війну», яка відбувалась 12-13 вересня.

За його прогнозами, найімовірніше війна не закінчиться у 2025 році. Тому важливо продовжувати тиснути на Росію політично та економічно.

«Другий етап закінчення війни – це не коли встане фронт, а коли в Росії зміниться політичний режим. Коли Росія визнає цю війну помилкою, коли Росія буде готова віддати нашу територію, сказати, що ми були неправі, вибачте, будемо каятися все своє життя. Це буде для мене перемога. Я вірю, що цей день настане», – заявив Сенцов.

Олег Сенцов – кінорежисер, сценарист, письменник, колишній політв’язень та громадський активіст родом зі Сімферополя. Міжнародна прем’єра його дебютного фільму «Гамер» (2011) відбулась на Роттердамському кінофестивалі.

У травні 2014 року після анексії Криму Росією Сенцова було заарештовано ФСБ, звинувачено у плануванні терактів і вивезено до Москви. Олега засудили до 20 років колонії, попри відсутність доказів, що спровокувало глобальну кампанію зі звільнення режисера #SaveOlegSentsov. 7 вересня 2019 його було звільнено. Олег Сенцов – лауреат премії Сахарова «За свободу думки» (2018) та Національної премії України імені Тараса Шевченка (2016).

У лютому 2022 року Олег «Ґрунт» Сенцов захищав Київ у складі сил ТрО. Уже восени того ж року Сенцов перевівся до 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура». Улітку 2023 року він отримав звання офіцера та став командиром штурмової роти 47-ї ОМБр.