Головну роль у новому фільмі «Ворон» виконав 34-річний Білл Скашґорд

Перезапуск фільму «Ворон» зазнав провального дебюту після того, як зібрав 4,6 млн доларів при бюджеті виробництва в 50 млн доларів. Австралійський кінорежисер Алекс Прояс, який зняв оригінальну кіноадаптацію «Ворона» у 1994 році, розповів, що неодноразово негативно відгукувався щодо римейку з Біллом Скашґордом в головній ролі, повідомило Variety.

«Я думаю, що римейк був цинічним викачуванням грошей. І, здається, не такої вже й великої кількості грошей», – сказав Прояс про касові збори нового фільму.

Навесні режисер пояснив, що йому боляче бачити негативну реакцію глядачів на трейлер нового фільму «Ворон», який також дотичний до його власного творіння.

«Упевнений, що актори та знімальна група дійсно мали добрі наміри, як і всі ми, хто працює над будь-яким фільмом. Тому мені боляче говорити на цю тему, але я думаю, що реакція фанатів говорить сама за себе. “Ворон” – це не просто фільм. Брендон Лі помер під час його створення, і він був завершений як свідчення його втраченого блиску і трагічної втрати. Це його спадщина. Таким він і має залишитися», – писав Алекс Прояс.

Співавтор сценарію перезапуску Вільям Шнайдер виступив на захист нового фільму. В інтерв'ю The Hollywood Reporter він розповів, що команда, яка стояла за перезапуском, навмисно не «пішла тим самим шляхом», яким пішов Прояс у своїй історії, «бо відчували, що це зробило б погану послугу фільму».

«Натомість ми хотіли прокласти свій власний курс, щоб відсвяткувати це і сказати: “Гей, ми знайшли новий шлях до історії, і ми хочемо, щоб вони обидва існували зі своїми власними голосами, зі своїми власними шанувальниками”», – додав Шнайдер.

Нагадаємо, «Ворон» (англ. The Crow) – фантастичний фільм режисера Алекса Прояса 1994 року, заснований на однойменному готичному коміксі Джеймса О’Барра. Під час зйомок цього фільму пострілом з револьвера був смертельно поранений виконавець головної ролі Брендон Лі. З моменту появи першого «Ворона», франшиза фільму налічувала чотири повнометражні стрічки та серіал за участі різних виконавців головної ролі.

Режисером нової екранізації «Ворона» став Руперт Сандерс («Білосніжка та Мисливець»), а головні ролі в ньому виконали Білл Скашґорд («Воно»), співачка FKA Twigs та Денні Г’юстон («Люди Ікс: Росомаха»). Зйомки фільму відбувались в Празі та Мюнхені у 2022 році. З 22 серпня 2024 року фільм можна переглянути в українських кінотеатрах.

За даними видання Screen Rant, цьогорічний римейк відзначився найнижчим дебютом в історії франшизи – 4,6 млн доларів у перші вихідні. До порівняння, перша кіноадаптація «Ворона» з Брендоном Лі стартувала з 11,8 млн доларів, натомість його продовження, «Місто ангелів» 1996 року, заробило 9,8 млн доларів.