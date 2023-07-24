Українські генерали та командири бачать реальну ситуацію на полі бою

Міністр оборони України Олексій Резніков визнав, що український контрнаступ відстає від графіка. У коментарі CNN він наголосив, що «не турбується» щодо контрнаступу, бо просування ЗСУ йде за планом, пише NV.ua.

Міністр також назвав помилковим «уявлення про те, що кожен контрнаступ має бути швидким».

Він назвав кілька причин, через які контрнаступ може бути повільнішим, ніж передбачалося, серед яких брак боєприпасів, артилерійських снарядів, артилерійських систем, систем ППО.

«Питання в тому, що у нас також дуже довга лінія фронту. І проти нас велика кількість ворогів. Тож це війна, а не комп’ютерна гра», – сказав він.

За словами міністра, контрнаступ ускладнює і те, що росіяни замінували велику кількість територій і ці лінії оборони «дуже важко прорвати». Тому українські захисники просуваються повільно і готують коридори для «реального наступального руху».

«Наші генерали, наші командири бачать реальну ситуацію на полі бою. І ще раз маю повторити, що головна цінність для нас – це життя наших солдатів», – зазначив Резніков.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наступ ЗСУ затягнули зволікання з поставками зброї. У росіян через це було більше часу, щоб замінувати територій та укріпити оборону.