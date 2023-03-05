Глава Міноборони Олексій Резніков впевнений, що президент йому довіряє

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський закликав його «повернутися до реформ» у воєнному відомстві, які були відкладено через початок повномасштабної агресії РФ проти України. Про це Резніков розповів виданню «Liga.net».

За його словами, після низки медійних скандалів, до яких міністр був причетний тією чи іншою мірою, і інформації про його ймовірну відставку, у нього була розмова з главою держави.

«Він (Зеленський. – Ред.) чесно сказав: «Олексію, напруження зрозуміле, але реформи, про які ми з тобою домовлялись під час першої бесіди (коли він запропонував мені цю посаду), ніхто не скасовував. Ти залишив зрозумілі пріоритети, але ти їх дуже далеко відклав. Повертайся до них», – розповів він про зміст розмови з президентом.

Глава Міноборони заявив, що впевнений у тому, що Зеленський йому довіряє.

«Мені завжди було з президентом комфортно і є комфортно. В нас є домовленість ще з лютого 2020 року, коли я отримав пропозицію зайти на міністерство реінтеграції, що я в команді, але так буде, поки нам обом комфортно. Втрата довіри – це найгірше, що може відбутись. Немає сенсу продовжувати», – запевнив Резніков

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що народні депутати планують звільнити міністра оборони Олексія Резнікова і призначити його міністром стратегічних галузей промисловості.

Про те, що Резнікова вирішили не відправляти у відставку, стало відомо на початку лютого. Формальною причиною такого рішення – можливий новий наступ РФ. Реальною ж причиною стало те, що влада не знайшла юридичної можливості призначити на цю посаду чинного очільника ГУР Кирила Буданова та зберегти йому погони.