Олексій Резніков і надалі очолюватиме Міністерство оборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що залишиться на посаді після корупційного скандалу у міністерстві за рішенням президента Володимира Зеленського. Про це Резніков заявив в коментарі The Guardian.

На запитання, чи планує він залишатися на посаді міністра оборони в найближчі місяці, Резніков відповів: «Так, це було рішення мого президента».

Після скандалу із закупівлями продуктів харчування для українських військових за завищеними цінами у міністерстві анонсували кадрові зміни. На тлі скандалу подав у відставку заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.

Також ЗМІ повідомляли, що народні депутати планують звільнити міністра оборони Олексія Резнікова і призначити його міністром стратегічних галузей промисловості. Повідомлялося, що наступним міністром оборони стане керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Трохи згодом Верховна Рада відклала питання звільнення Резнікова.