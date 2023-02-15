Зеленський вирішив залишити Резнікова на посаді міністра оборони
Олексій Резніков підтвердив, що залишиться на своїй посаді за рішенням Зеленського
До теми
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що залишиться на посаді після корупційного скандалу у міністерстві за рішенням президента Володимира Зеленського. Про це Резніков заявив в коментарі The Guardian.
На запитання, чи планує він залишатися на посаді міністра оборони в найближчі місяці, Резніков відповів: «Так, це було рішення мого президента».
Після скандалу із закупівлями продуктів харчування для українських військових за завищеними цінами у міністерстві анонсували кадрові зміни. На тлі скандалу подав у відставку заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.
Також ЗМІ повідомляли, що народні депутати планують звільнити міністра оборони Олексія Резнікова і призначити його міністром стратегічних галузей промисловості. Повідомлялося, що наступним міністром оборони стане керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Трохи згодом Верховна Рада відклала питання звільнення Резнікова.