Згідно з чинним українським законодавством, міністром оборони може бути лише цивільна особа

У парламентській фракції «Слуга народу» підготували законодавчі зміни, які дозволять під час дії воєнного стану призначати на посаду міністра оборони військового. Про це розповіла депутатка Мар’яна Безугла в інтерв'ю «Українській правді».

«Ми обговорили одразу, що може бути правка щодо призначення (військового міністром оборони – ред.) в умовах воєнного стану, тобто в умовах того повномасштабного вторгнення, тієї війни, що ми маємо зараз. І ті законодавчі зміни, що ми підготували, вони є, вони опрацьовані у рамках великого законопроекту 4210. І ми готові їх були подати (на розгляд у сесійній залі – ред.) і проголосувати навіть в ургентному порядку. І у нас там є пропозиція щодо можливості обіймання посади міністра військовим тільки в умовах воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

За її словами, проект закону вже готовий до розгляду у сесійній залі, і може бути проголосований «навіть в ургентному порядку».

Видання нагадує, що законопроект 4210 був ухвалений за основу 16 лютого 2022 року, проте голосування в цілому ще не пройшов. У попередній редакції документ не мав тих положень, про які говорить Безугла.

Зазначимо, що із 2018 року, згідно з чинним українським законодавством, міністром оборони може бути лише цивільна особа (звільнені з лав ЗСУ колишні військовослужбовці також вважаються цивільними).

5 лютого на тлі новин про можливу відставку чинного очільника Міноборони Олексія Резнікова у «Слузі народу» заявили, що у його крісло може бути призначений керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, який є військовим.