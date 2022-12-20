Олексій Резніков розповів про потреби ЗСУ у важкій техніці

Говорячи про потребу в 300 танках, 600-700 БМП, 500 гаубицях для перемоги головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний мав на увазі потреби конкретної операції. Однак для повної деокупації українських земель станом на 1991 рік потрібно більше техніки та озброєння, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону у вівторок, 20 грудня.

«Я уточнив би думку генерала Залужного, тому що не всього його правильно дочитали. Він сказав, що може перемогти в цій війні в цілому, і окремо назвав ту цифру потреб для конкретної операції. Тому це перемога в одній конкретній операції, і так, ці цифри реалістичні», – сказав Резніков.

За його словами, з огляду на допомогу партнерів України та потужності вітчизняного ВПК ці цифри реалістичні.

«Але для повної перемоги, повної деокупації українських земель станом на 1991 рік, включно з Кримом, Донецьком та Луганськом, звісно, потрібно більше техніки та озброєння, про що ми інформуємо наших партнерів», – наголосив міністр.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що може перемогти у війні, проте необхідно більше озброєння.

«Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але я не можу цього зробити з двома бригадами. Я отримую те, що отримую, але менше, ніж мені потрібно», – сказав Залужний.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України заявив про те, що російські окупаційні війська готують близько 200 тис. нових солдатів, які знову спробують штурмувати Київ.