Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що один день війни коштує Україні 100 млн доларів. Про це він сказав в інтерв'ю «Укрінформу», відповідаючи на запитання, чому його відомство, на думку суспільства, закуповує так мало дронів, а громадяни досі збирають гроші на їхнє придбання.

За його словами, постачання від волонтерів з початку повномасштабного вторгнення до сьогодні – це 3% від потреб Сил оборони. Він зазначив, що день великої війни коштує 100 млн доларів і ця сума не відповідає бюджетам великих волонтерських фондів.

«Несправедливо пред'являти претензії державі, що все роблять волонтери. Це не так. Насправді це роблять громадяни України – працюючі, бо вони сплачують податки і ці податки йдуть до бюджету, а з цього бюджету йдуть, зокрема, і на армію. Армія сьогодні – найбільший споживач коштів», – сказав Резніков в інтерв’ю, опублікованому в понеділок, 4 вересня. Водночас він додав, що також держава витрачає гроші на утримання країни.

Він повідомив, що Міноборони допустило до експлуатації 30 різних моделей дронів українського виробництва, серед яких є розвідувальні, ударні та дрони-камікадзе. Також серед них – 10 моделей FPV-дронів. За його словами, кількість цих дронів залежатиме від самих виробників.

«Скільки вони спроможні будуть випускати – все буде наше. Ми все у них купимо – за державні кошти», – наголосив Резніков.

Зауважимо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що в Україні є 200 виробників дронів. Зі скількома з них Міноборони підписало контракти Резніков не повідомив, пославшись на те, що це таємна інформація.

Нагадаємо, 4 вересня Олексій Резніков подав у відставку з посади міністра оборони. Рішення про його відставку найближчим часом ухвалить Верховна Рада. Новим міністром оборони стане Рустем Умєров, який наразі очолює Фонд держмайна.