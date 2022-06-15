Росіяни переформатували свій флот у північно-західній частині Чорного моря. Про це повідомляє ОК «Південь».

Зазначається, що корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатовано.

Наразі два ракетних кораблі та 1 підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря.

Один великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію.

Також у командуванні повідомили, що за минулу добу на південних рубежах захисту українські військові знищили 70 загарбників і 60 одиниць ворожої техніки.