РФ переформатувала корабельне угруповання в Чорному морі
Наразі біля України знаходяться два ракетних кораблі та підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами
Світ — Юрій Братюк, 0 0
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Росіяни переформатували свій флот у північно-західній частині Чорного моря. Про це повідомляє ОК «Південь».
Зазначається, що корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатовано.
Наразі два ракетних кораблі та 1 підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря.
Один великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію.
Також у командуванні повідомили, що за минулу добу на південних рубежах захисту українські військові знищили 70 загарбників і 60 одиниць ворожої техніки.
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