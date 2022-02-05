Росія планує провести цього місяця масштабні навчання з використанням ядерної зброї як попередження для НАТО не втручатися в «українське питання». Про це повідомило видання Financial Times.

Зазвичай Росія проводить ядерні навчання восени. Але США вважають, що Путін вирішив провести їх у середині лютого як демонстрацію сили на випадок, якщо він все ж зважиться на вторгнення в Україну.

Розвідка США вважає, що оптимальний час для російського вторгнення – з середини лютого до кінця березня. Проведення навчань у ймовірний час вторгнення стане переконливим нагадуванням НАТО про потужність найбільших у світі ядерних сил РФ, йдеться у публікації.

«Це було б неймовірно провокаційним і зловісним посилом, якщо б вони зробили це одночасно з вторгненням в Україну, – сказала експертка з ядерної зброї із Гудзонського інститут у Вашингтоні Ребекка Гайнріхс, нагадавши, що в арсеналі Росії майже 4500 ядерних боєголовок.

Раніше радник Global Zero Джон Вольфшталь заявляв, що зараз ризик вибуху ядерного конфлікту між США та Росією, або між США та Китаєм, є «небезпечно високим». Вольфшталь переконує, що напруга навколо України чи Тайваню може швидко вийти з-під контролю.