Кількість російських громадян, які бажають відправитися на війну в Україну, зменшується, у зв'язку з чим Росія все активніше намагається заманити в свою армію громадян з країн Центральної Азії. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Найбільша кількість небажаючих їхати на війну в Україну фіксується в Московському регіоні.

«Для формування нових армійських підрозділів місцеве керівництво дало вказівку співробітникам військових комісаріатів і відділів поліції "проводити агітаційні заходи" з громадянами Узбекистану, Таджикистану і Киргизстану», – розповіли в ГУР.

Відзначається, що крім фінансового стимулу, тим, хто погодився підписати контракт і поїхати в Україну, пропонують російське громадянство. У той же час в Чечні триває формування і підготовка чотирьох батальйонів для відправки в зону бойових дій.

За даними розвідки, значну частину «добровольців» у сформованих батальйонах складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, в основному з сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні.

«Практика викрадення чоловіків для поповнення добровольчих військових підрозділів, які воюють в Україні на догоду Москві, породжує хвилі невдоволення серед жителів Чечні. Громадяни Республіки висловлюють обурення тим, що Кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на "чужій" війні двох християнських народів – росіян і українців. Така політика Кадирова сприймається як зрада мусульман», – йдеться в повідомленні ГУР.

Як відомо, в Росії розгорнули кампанію, в рамках якої зобов'язали кожен з 83 регіонів країни сформувати і профінансувати по одному новому батальйону для участі у війні проти України. Судячи з даних розвідки, ця кампанія наразі є не надто успішною.