Демонтаж бюста Алєксандра Пушкіна в Дніпрі

Міському голові Борису Філатову надійшов лист від адміністрації одного з міст Калузької області, в якому росіяни заявили про бажання отримати демонтовані радянські пам'ятники в обмін на дрова. Про це міський голова написав у себе в соцмережах.

Голова адміністрації російського міста Кремьонкі Калузької області Сергій Гусєв надіслав відкритий лист Філатову із пропозицією обміняти демонтовані пам'ятники російським діячам на дрова. У листі йдеться, що місто Кремьонки «передасть дрова для цивільного населення України», а натомість просить «Дніпропетровськ» направити пам'ятники до Росії.

Йдеться, зокрема, про пам'ятники вченому Міхаілу Ломоносову, письменнику Максіму Горькому, льотчику Валєрію Чкалову та поетові Алєксандру Пушкіну. Росіяни пояснили, що скульптурні зображення потрібні їм для того, щоб «пробудити любов до своєї батьківщини, культури, історії у підростаючого покоління».

Мерія Дніпра іронічно відповіла росіянам на лист, перш за все нагадавши, що адміністрація російського міста застрягла в минулому, оскільки міста Дніпропетровська в Україні не існує вже років як вісім, бо Дніпропетровськ перейменували на Дніпро у травні 2016 року.

В міськраді Дніпра «пораділи, що у мешканців Кремьонки таки з'явився інтернет, оскільки лист із Росії отримано електронною поштою. Також у листі йдеться, що інформація про знесення пам'ятників не є вірною, оскільки насправді вони передані на зберігання, поки вирішується питання про їх статус як культурної спадщини.

Водночас секретар мерії Олександр Санжара заявив, що у Дніпрі можуть розглянути пропозицію росіян.

«З урахуванням того, що цей пам'ятник [Горькому] дорогий серцю кожного жителя міста і дістав народну назву "Горький на унітазі", ми готові почати переговори за курсом PGR/DRV не менше 1/1000, тобто тисяча кілограмів дров за кожен кілограм статуї Горького. Унітаз же можна рахувати курсом не нижче 1/1500, оскільки ми з Вами разом розуміємо, яку цінність становлять унітази для кожного росіянина», – пояснив деталі угоди Санжара.

Нагадаємо, пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та інші монументи, пов'язані з історією і культурою Росії та СРСР в Дніпрі демонтували наприкінці 2022 року. Їх вирішили перенести на територію комунального підприємства «Зооконтроль».