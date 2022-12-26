Комунальники демонтували пам’ятники Горькому та Чкалову у Дніпрі

У Дніпрі в понеділок, 26 грудня зняли пам'ятники російському й радянському письменнику Максиму Горькому та радянському льотчику Валерію Чкалову, повідомило «Суспільне».

Комунальники зняли їх з постаментів за допомогою спецтехніки й відвезли на територію одного з комунальних підприємств. Раніше міськрада повідомляла, що демонтовані пам’ятники російським і радянським діячам відвозитимуть на територію комунального підприємства «Зооконтроль».

Фото «Суспільного»

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі демонтували пам’ятники Алєксандру Пушкіну та Володі Дубініну. невдовзі у Дніпрі також демонтують пам’ятники Олександру Булигіну, Михайлу Ломоносову, генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну (відомий як танк) та Олександру Матросову.

Водночас основний етап декомунізації в місті відбувся у 2016 році. Тоді з обліку було знято і демонтовано 88 об’єктів: пам’ятні знаки, меморіальні дошки тощо.