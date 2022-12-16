Комунальники демонтували пам’ятник Пушкіну в Дніпрі

У п’ятницю, 16 грудня, у Дніпрі демонтували пам'ятник російському поету Алєксандру Пушкіну, повідомив у Facebook заступник мера Михайло Лисенко.

Пам'ятник Пушкіну у Дніпрі стояв на проспекті, який раніше мав його ім'я, а тепер називається Лесі Українки. Погруддя зняли співробітники комунальних служб міста.

За словами Лисенка, пам'ятник відвезли на територію одного з комунальних підприємств Дніпра, де його зберігатимуть під охороною.

Також у п’ятницю у Дніпрі демонтували пам’ятник радянському піонеру-партизану Володі Дубініну (загинув в 1942 році від вибуху міни в 14 років). Загалом, як пише «Суспільне», у місті планується демонтувати близько 10 монументів, серед них пам'ятники Матросову та Юхиму Пушкіну.

Раніше пам’ятники Пушкіну демонтували в Житомирі, Харкові, Чернігові та інших містах України.