Пам’ятник Пушкіну в Чернігові стояв з 1900 року

У Чернігові на Валу 30 квітня демонтували пам’ятник російському поету Алєксандру Пушкіну. Це зробили бійці 119 бригади територіальної оборони, повідомило «Суспільне».

За словами бійців, вони це робили санкціоновано під наглядом поліції. Відомо, що після цього бюст Пушкіна передали до історичного музею.

Пам’ятник Пушкіну на чернігівському Валу встановили ще в 1900 році за гроші містян. Річ у тім, що у другій половині 19 століття в Російській імперії існував культ Пушкіна, який дійшов також і до Чернігова. Ініціатором спорудження був губернатор Євген Андрієвський.

Чернігів та Чернігівська область сильно постраждали під час окупації російськими загарбниками. Наприкінці березня Чернігівщину звільнили від росіян.

Раніше рішення про демонтаж пам’ятників Пушкіну ухвалили міські ради в Мукачеві, Ужгороді й Тернополі.

На тлі російської агресії, яка, починаючи з 24 лютого, забрала десятки тисяч життів мирних українців, в Україні вирішили провести велику дерусифікацію, зокрема, демонтувати пам’ятники російським діячам, а також перейменувати вулиці, названі на честь росіян або російських регіонів.