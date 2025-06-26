Тактичні багі Ermine почнуть прибувати в Україну з 2026 року

Міністерство оборони Нідерландів закупить для України 20 багі Ermine виробництва німецького збройового концерну Rheinmetall. Про це повідомила пресслужба Rheinmetall в середу, 25 червня.

Відповідний контракт від імені української робочої групи з дочірньою компанією Rheinmetall Defence Nederland B.V., яка базується в Еде, підписав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 24 червня на полях саміту НАТО в Гаазі.

Україна стане першою країною у світі, яка отримає безпілотні модульні машини Ermine. Машини використовуватимуть для евакуації поранених бійців поблизу лінії фронту. Перші поставки багі в Україну заплановані на 2026 рік.

За даними Rheinmetall, модульне сімейство Ermine складається з безпілотного транспортного засобу, багі та квадроцикла. Безпілотна модульна машина Ermine Buggy доступна у варіантах 4x4 і 6x6. Усі транспортні засоби базуються на дизель-електричній гібридній трансмісії та базовій платформі, що забезпечує модульність та маневровість. Завдяки гібридній технології можна перевозити до однієї тонни вантажу, а запас ходу, залежно від конфігурації автомобіля, може становити понад 1000 кілометрів. Ermine Buggy може розвивати максимальну швидкість до 90 км/год.

До слова, 24 червня Нідерланди анонсували новий пакет військової допомоги Україні вартістю 175 млн євро. Також Нідерланди інвестують 500 млн євро у виробництво 600 тис. дронів для України.