Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 175 млн євро. До нього, зокрема, ввійдуть антидронові радари й автомобілі для медичної евакуації. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни 24 червня.

Так, Нідерланди відправлять в Україну 100 антидронових радарів. Ці системи допомагають виявляти ворожі безпілотники, що наближаються, і надсилають ці дані системам протиповітряної оборони. Очікується, що передача радарів завершиться до кінця 2025 року.

Також у пакеті допомоги – 20 безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених.

Ще 80 млн євро з цього пакету підуть на закупівлю безпілотників через міжнародну коаліцію дронів, в яку Нідерланди вже раніше інвестували 20 млн євро.

Окрім надання пакета військової допомоги, Нідерланди підписали угоди з українськими оборонними компаніями. Зазначається, що країна інвестує 500 млн євро у виробництво 600 тис. безпілотників для Сил оборони.

«Жорстокі російські авіаудари підкреслюють важливість нашої подальшої підтримки України», – написав у соцмережі «Ікс» міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Додамо, від початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди пообіцяли виділили понад 10 млрд євро військової допомоги Україні. Станом на кінець 2024 року Україна отримала вже 3,8 млрд євро.