за останні два роки до інфекційної лікарні Львова потрапило п'ятеро пацієнтів, у яких ця рідкісна бактерія спровокувала важкі захворювання

До реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні потрапив 28-річний мешканець Рівненщини з підозрою на менінгоенцефаліт (запалення мозку). Після обстеження лікарі-інфекціоністи поставили хворому діагноз: гострий гнійний менінгоенцефаліт, який викликала рідкісна бактерія Kocuria rozea.

Як повідомила ZAXID.NET лікуюча лікарка Ярина Чикайло, 28-річний пацієнт родом із Рівненщини. До Львова приїхав погостювати у родичів, де і раптово захворів. У нього підвищилася температура, виникла блювота, чоловік не орієнтувався у часі та просторі, був збуджений. Його госпіталізували у реанімаційне відділення, де він пробув сім днів.

Лікарі-інфекціоністи діагностували у пацієнта гострий гнійний менінгоенцефаліт (запалення мозку), який спровокувала рідкісна бактерія – Kocuria rozea. Чоловікові призначили відповідне лікування і він поволі одужує. Його з реанімації вже перевели у відділення.

За словами лікарки-інфекціоністки Каріни Калайдіної, бактерія Kocuria rozea – доволі рідкісна і мало відома в Україні. Перший хворий в Україні, у якого вона спровокувала менінгоенцефаліт, потрапив до інфекційної лікарні Львова у 2023 році. Загалом ця бактерія вважається непатогенною, вона колонізує шкіру, слизову оболонку та ротоглотку. Та через війну, постійні стреси, знижений імунітет вона може спровокувати дуже серйозні захворювання – менінгіт, менінгоенцефаліт, абсцес мозку, сепсис, хвороби сечовивідних шляхів тощо.

За останні два роки на лікуванні в Львівській обласній інфекційній лікарні перебувало п’ятеро пацієнтів, у яких бактерія спровокувала менінгіт, менінгоенцефаліт, абсцес мозку. Чотири пацієнти одужали, а одна пацієнтка з імунодефіцитом померла. Причиною збільшення випадків захворювань, які провокує ця рідкісна бактерія, Каріна Калайдіна вважає знижений імунітет у людей на фоні війни і те, що в лікарні з’явився автоматичний мікробіологічний аналізатор, який точно визначає збудник хвороби.