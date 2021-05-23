За Volvo 850 T-5R Estate продавець розраховує отримати 16-21 тисячу євро

Нідерландський онлайн-аукціон The Collectables виставив на торги рідкісний, за мірками Volvo, універсал 850 T-5R Estate, пофарбований в характерний для моделі колір Cream Yellow. Ставки будуть приймати ще вісім днів, поточна ціна становить 5875 євро. Продавець планує виручити втричі більше: 16-21 тис. євро.

Зовні унікальний універсал мало чим відрізняється від своїх більш поширених побратимів

Лімітований 850 T-5R на базі 850 Turbo представили в 1995 році. Початковий план передбачав створення лише 2500 седанів і універсалів, але пізніше його скорегували та в підсумку випустили 6964 машини, з яких 2537 були пофарбовані в колір Cream Yellow. Партнером Volvo за проєктом виступила Porsche: фахівці компанії допомогли з налаштуванням двигуна, трансмісії та підвіски, а також внесли посильний внесок в оформлення салону.

Незважаючи на пристойний вік та солідний пробіг, салон зберігся у відносно непоганому стані

Під непримітним кузовом 850 T-5R переховувався рядний п'ятициліндровий двигун 2.3 літри з новим блоком управління Bosch, що підвищує тиск наддуву на 0,1 бар. У звичайному режимі агрегат видавав 225 кінських сил, в овербусті – 240. Крутний момент був незмінним і становив 300 або 330 Нм. Універсал з «механікою» міг прискорюватися до «сотні» за 6,9 секунди, з автоматичною коробкою передач – за 7,4. Максимальну швидкість обмежили електронікою на 245 кілометри на годину.