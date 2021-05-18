Електричний кросовер Volvo XC40 Recharge вже доступний в Україні

XC40 Recharge, представлений у 2020 році, став не лише першим електромобілем компанії, а й першим Volvo з новою системою мультимедіа на основі Google Automotive Services. Кросовер для українського ринку матиме можливість оновлення програмного забезпечення через бездротовий інтернет та всі переваги сучасного електрокара.

До 2030 року компанія Volvo Cars планує стати виробником лише повністю електричних автомобілів. Першим електрокаром марки став у 2020 році XC40 Recharge, після якого був презентований C40 Recharge. Останнього нам доведеться почекати, а от XC40 вже можна замовити у вітчизняних дилерів Volvo. Машини почнуть прибувати до замовників у липні цього року. Зважаючи на високий попит на цю модель у Європі, кількість автомобілів для України буде обмеженою, повідомляє вітчизняний імпортер Volvo.

XC40 Recharge – екологічний та динамічний автомобіль, суперником якого може вважатись Tesla Model Y. Без шкідливих викидів та з абсолютною тишею в салоні, Volvo XC40 Recharge має силову установку потужністю 408 кінських сил та динамічне прискорення від 0 до 100 кілометрів на годину за 4,9 секунди. Запас ходу – орієнтовно 400 кілометрів. Заряджання 0–80% триватиме близько 40 хвилин, завдяки технології швидкого заряджання.

Орієнтовна вартість Volvo XC40 Recharge в Україні становить від 1 600 000 гривень. Протягом перших трьох років володіння власники матимуть гарантію на авто, регламентне сервісне обслуговування та програму допомоги у дорозі Roadside Assistance.