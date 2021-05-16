XC40 Polar Edition може використовуватись як на снігу, так і в багнюці

Інформації про цей всюдихід поки що небагато, тож залишається лише здогадуватись з чого виготовлені його гусениці: з високоміцного алюмінію чи з гуми військового призначення? Також не зовсім зрозуміло, яку саме роль виконує чорний пластиковий елемент, розміщений спереду на капоті. Є припущення, що це повітрозабірник, який має охолоджувати двигун, повідомляє «Автобізнес».

Окрім того, на фото видно золотисті та чорні буксирувальні гаки, а також додатковий багажник на даху.

На даху встановлено бокс для багажу. Фото www.abw.by

Всередині кермо та дверні панелі прикрашені деталями з білого карбону й білої тканини. Такі ж розміщені у верхній частині приладової панелі, щоб зберегти «полярну» тему. Оббивка поєднує чорний і білий кольори.

Як будуть поводитися такі гусениці на реальному бездоріжжі – невідомо. Фото www.abw.by

Попри суцільну решітку радіатора, це не електромобіль, а цілком серійний XC40 T4, оснащений бензиновим турбомотором 2.0 (190 к.с.). За словами китайських колег з Autohome, XC40 Polar Edition, як і раніше, використовує оригінальну незалежну передню підвіску McPherson, але має посилені приводні вали, щоб без проблем долати пересічену місцевість.

Передня частина завдяки закритій решітці радіатора нагадує електромобіль. Фото www.abw.by

Звичайно, XC40 Polar Edition здається дуже далеким від виробництва. Швидше за все, йому чекає доля звичайного шоу-кара.

Зміни в інтер’єрі мають косметичний характер. Фото www.abw.by