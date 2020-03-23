Рідні допомагають: 20 апаратів штучної вентиляції легень передадуть у лікарні Львова та області

Апарат штучної вентиляції легень

Благодійний Фонд Рідні разом з партнерами - компанією Avalon, ОККО Group та за підтримки медичного центру Medicover, придбали 20 апаратів штучної вентиляції легень, які передадуть у лікарні Львова та області впродовж 12 днів.

Також фонд закуповує 1800 захисних костюмів для медиків задля боротьби з коронавірусом.

«Фонд Рідні не може залишатися осторонь ситуації, яка є зараз в Україні та світі. Саме тому ми прийняли рішення, що окрім основної діяльності фонду, ми будемо спрямовувати наші сили на допомогу лікарням та медикам у боротьбі з COVID-19 і закликаємо всіх небайдужих долучитись до нашої ініціативи.

Віримо, що об’єднавши зусилля нашої команди та партнерів, ми вбережемо життя та здоров’я багатьох українців», – Юрій Федорів, засновник фонду Рідні.

Рідні – благодійний фонд, який працює в Україні з 2012 року і продовжує історію фонду Діаконія. Протягом років фонд втілює проєкти підтримки дітей та сімей з вразливих категорій населення, займається підтримкою двох дитячих будинків сімейного типу у Львові, проводить профорієнтаційні програми, освітні програми для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Забезпечує консультаційний та освітній супровід для дорослих, зокрема усиновлювачів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Долучайтеся до Рідних у Facebook, Instagram та на сайті ridni.org.ua

Контактні телефони 097 67 24 157 та 067 654 87 41.