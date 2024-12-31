2024-й добігає кінця. Рік Дракона прожили, хто як міг: дехто розвивав місто і здійснив свої проєкти, а дехто – навпаки хіба що «драконив». Та не будемо дратувати долю. Звісно, у майбутній рік Змії не один схитрує… Однак чи виграє від цього Львів? Запитання риторичне. Але ми знаємо точно: резиденти при зустрічі наших дональдів починають посміхатись.

Компанія Resident Development продовжить свою роботу- ретельно і невпинно (але в новому році трохи підніме планку). Зокрема, добудує навчальні заклади, які зведе і подарує Львову. Прогрес може бачити кожен охочий наприклад на вулиці Героїв Крут. Це якісні, сучасні простори світового архітектурного рівня. Єдине, що їх відрізняє від інших у Європі чи деінде, то це посилені вимоги до безпеки, зважаючи на війну.

Великі внутрішні простори для мешканців, наповнені всією необхідною інфраструктурою, підземні паркінги з автоматичним доступом, стильна архітектура, високі стандарти будівництва – усе це разом створює простори надійності, престижу та досконалості у комплексах від Resident Development. Тож у новий 2025-й рік рухайтесь із нами. Якщо ж Ви вирішите схитрувати за новорічним столом, ми будемо не проти.

Вітаємо партнерів, клієнтів та усіх, хто в темі, з новим 2025-м роком! Серед нас багато стрільців і скорпіонів. А це безпосередньо впливає на настрій та здивування від того, що ми Вам подаруємо в новому році.

Бажаємо всім жити в стилі Резидент та ставати частиною великої та дружньої сімʼї. Не секрет, що в нашому колі панує гарне почуття гумору та впевненості в поставлених цілях, чого і Вам бажаємо.

Також запевняємо: жодної змії серед нас Ви не знайдете. Бажаємо кожному із Вас, перебуваючи у Львові, зустріти свою золоту рибку, яка здійснить Ваші три потаємні бажання!