Будівництво Колізею завершили у 80 році н. е., на той момент він був найбільшим амфітеатром світу

У римському Колізеї відновлять арену, на якій у давнину змагалися гладіатори. Дерев’яна підлога буде висувною і дозволить відвідувачам побачити величність амфітеатру із його центру, а не лише із глядацьких місць.

Як пише The Guardian, проект планують завершити у 2023 році. На його реалізацію виділили 18,5 млн євро. Високотехнологічну сцену можна буде за потреби розібрати, на ній планують проводити культурні заходи.

«Це амбітний проект, який допоможе зберегти та захистити пам’ятник і покращити його використання», – говорить міністр культури Італії Даріо Франческіні.

Будівництво Колізею завершили у 80 році н. е., на той момент він був найбільшим амфітеатром світу – вміщував до 50 тисяч глядачів. Колізей діяв з 80 по 404 рік переважно як місце гладіаторських боїв, видовищних битв із тваринами та публічних страт. В амфітеатрі була дерев’яна підлога, засипана піском, збудована поверх мережі тунелів та приміщень, де гладіатори та тварини чекали перед виходом на арену.

Наприкінці 1800-х років підлогу розібрали, коли археологи почали розкопувати підземні рівні Колізею. Цю територію відкрили для відвідувачів у 2010 році, її можна побачити із ярусів сидінь. Уперше ідею відновлення підлоги амфітеатру озвучив археолог Даніеле Манакорда у 2014 році, її підтримав Даріо Франческіні. Цього ж року Колізей відреставрували за 25 млн грн.